Muğla'da paraşütle düştüğü ihbar edilen pilot evinden bulundu

Muğla'nın Menteşe ilçesi Hamursuz Dağı mevkisinde İ.U. adlı vatandaş, bir paraşütçünün havada ters hareketler yaptığını ve hızla dağlık alana indiğini görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekipler bölgede arama çalışması başlattı ancak herhangi bir kazaya ya da yaralıya rastlanılmadı.

PARAŞÜT PİLOTU EVİNDE BULUNDU

Yapılan araştırma sonucu bölgede uçuş yapan paraşütçünün Ali Sezer Cıdık olduğu belirlendi.

Ekiplerin telefonla ulaştığı Cıdık’ın, olumsuz hava koşulları nedeniyle planladığı noktadan daha uzağa indiği, ardından evine döndüğü ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.