Muğla'da park halindeki araca çarptı: 100 bin TL'lik hasar oldu Bodrum ilçesinde gece saatlerinde caddede seyreden otomobilin park halindeki başka bir otomobile çarpıp kaçması, güvenlik kamerasına yansıdı.

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İHA

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kaza yaşandı.

Önceki gün gece saatlerinde caddede seyreden ve plakasıyla sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen otomobil, caddede park halindeki başka bir otomobile çarptı.

Durmadan kaçtı

Kaza iki otomobilde de maddi hasar meydana gelirken çarpan sürücü bir an bile durmayıp kaza yerinden uzaklaştı.

Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

"100 bin TL masraf çıktı"

Karakola giderek şikayetçi olan park halindeki otomobilin sahibi Sinan Değirmen, “Çarpan kişi henüz tespit edilemedi. Aracımın kapıları, kaportası, jantları, camları hep hasarlı. Servise götürdüm, 100 bin TL masraf çıktı. Çarpan şahıs büyük ihtimalle alkollüydü. Bu sürücünün bulunmasını istiyorum.” dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)