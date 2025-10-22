Muğla'da polise ateş açan 2 şüpheli yakalandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda Fethiye ilçesi Karaçulha Mahallesi'ndeki bir apartmana operasyon düzenleyen ekiplere şüpheliler tarafından ateş açıldı.

Açılan ateş sonucu 1 polis memuru ayağından yaralandı.

Şüphelilerden biri polis ekibince yakalandı.

4 SAAT SÜREN OPERASYON

Apartmana kaçan ve gizlenen silahlı diğer şüphelinin yakalanması için bölgeye Polis Özel Harekat timi sevk edildi.

Yaklaşık 4 saat süren operasyonun ardından diğer şüpheli de etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Yaralı polis memurunun hastaneye kaldırıldığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.