Muğla'da motosikletle refüje çarpan 21 yaşındaki Eren hayatını kaybetti

Fethiye ilçesinde, motosikletiyle refüje çarpan motosikletin sürücüsü üniversite öğrencisi Eren Sever, yaşamını yitirdi.

Yayınlama Tarihi: 01.11.2025 15:09
  • Muğla Fethiye'de üniversite öğrencisi Eren Sever, motosikletiyle refüje çarpıp hayatını kaybetti.
  • Kaza, Fethiye-Antalya kara yolunda gece saatlerinde meydana geldi ve Sever hastanede kurtarılamadı.
  • Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Muğla'da Fethiye-Antalya kara yolu Karaçulha Hal Kavşağı mevkisinde, saat 00,30 sıralarında feci bir kaza meydana geldi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fethiye İşletme Fakültesi İşletme Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Eren Sever (21), 48 AOE 824 plakalı motosikletinin direksiyon hakimiyetini kaybedip, refüje çarptı.

HASTANEYE KALDIRILDI 

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Sever, ambulansla Fethiye’de kaldırıldığı özel hastanede tedaviye alındı.

HAYATINI KAYBETTİ 

Sever, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sever’in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Fethiye Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. 

