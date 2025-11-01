Muğla'da motosikletle refüje çarpan 21 yaşındaki Eren hayatını kaybetti

- Muğla Fethiye'de üniversite öğrencisi Eren Sever, motosikletiyle refüje çarpıp hayatını kaybetti.
- Kaza, Fethiye-Antalya kara yolunda gece saatlerinde meydana geldi ve Sever hastanede kurtarılamadı.
- Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Muğla'da Fethiye-Antalya kara yolu Karaçulha Hal Kavşağı mevkisinde, saat 00,30 sıralarında feci bir kaza meydana geldi.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fethiye İşletme Fakültesi İşletme Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Eren Sever (21), 48 AOE 824 plakalı motosikletinin direksiyon hakimiyetini kaybedip, refüje çarptı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan Sever, ambulansla Fethiye’de kaldırıldığı özel hastanede tedaviye alındı.
HAYATINI KAYBETTİ
Sever, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Sever’in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Fethiye Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.