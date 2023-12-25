Muğla'da seyir halinde mesajlaşan şoföre para cezası Havalimanına yolcu taşıyan otobüsünün şoförü, seyir halinde iken cep telefonu ile sürekli olarak mesajlaşmasının sosyal medyada yayınlanması sonrası cezadan kurtulamadı.

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İHA

Yolcu otobüsleri, her geçen gün bir başka olayla gündeme geliyor.

Olay bu kez, 20 Aralık tarihinde Dalaman-Marmaris hattında yaşandı.

Dalaman Havalimanı'na İsveç’ten gelen bir yolcu, Marmaris’e gitmek için Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüse bindi.

Seyir halinde mesajlaştı

Otobüs seyir halinde iken şoför, elindeki telefon ile mesajlaşmaya başladı.

Şoförün yol boyunca sık sık cep telefonu ile mesajlaşırken, İsveç’ten gelen yolcu kendi cep telefonu ile bu anları görüntüledi.

Para cezası uygulandı

Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından otobüs sürücüsü hakkında emniyet kemeri, seyir halinde cep telefonu kullanmak ve trafiği tehlikeye düşürmek maddelerinden toplam bin 823 TL idari para cezası yazıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)