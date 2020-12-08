- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Muğla'da siparişe giden kurye havalandırma boşluğuna düştü
Muğla'da siparişe giden kurye havalandırma boşluğuna düştü
Bir inşaata yemek siparişi götüren 42 yaşındaki kurye, karanlıktan dolayı önünü göremediği için 5 metre yükseklikten havalandırma boşluğuna düştü. Yaralanan kurye, hastaneye kaldırıldı.
- DHA
- 08.12.2020 - 08:14
- Güncelleme : 08.12.2020 - 09:08
Muğla’nın Bodrum ilçesinde pizza restoranında kurye olarak çalışan İlker Özer (42), sipariş üzerine Bitez Mahallesi Yel Değirmeni Caddesi üzerinde yapımı devam eden inşaata gitti.
İnşaatta elektriğin olmamasından dolayı önünü görmekte güçlük çeken Özer, 5 metre yüksekliğindeki havalandırma boşluğuna düştü.
Durumu görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
İKİ KOLU KIRILDI
İtfaiyenin yoğun uğraşları sonucu Özer düştüğü yerden, özel aparatlar yardımıyla çıkartıldı.
Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından Özer, Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hastanede tedavisi süren Özer'in, ilk belirlemelere göre iki kolunun kırıldığını belirlendi.