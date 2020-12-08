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Muğla'da siparişe giden kurye havalandırma boşluğuna düştü

Muğla'da siparişe giden kurye havalandırma boşluğuna düştü

Bir inşaata yemek siparişi götüren 42 yaşındaki kurye, karanlıktan dolayı önünü göremediği için 5 metre yükseklikten havalandırma boşluğuna düştü. Yaralanan kurye, hastaneye kaldırıldı.