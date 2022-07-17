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- Muğla’da sürücü, yanan kamyonunun içinde öldü
Muğla’da sürücü, yanan kamyonunun içinde öldü
Şarampole devrildikten sonra alev alev yanan kamyonun sürücüsü Ali Güler, hayatını kaybetti.
- 17.07.2022 - 14:17
Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Labranda Mahallesi yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyon sürücüsü Ali Güler (33), aracın kontrolünü kaybetti.
Savrulan kamyon, şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
DHA’nın haberine göre; alev alev yanan kamyon, Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Milas Grup Amirliği ekipleri tarafından söndürüldü.
Sürücü, ölü bulundu
Kamyonun içerisinde yapılan incelemede şoför Ali Güler ölü bulundu. Güler'in cansız bedeni otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.