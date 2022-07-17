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    Muğla’da sürücü, yanan kamyonunun içinde öldü

    Şarampole devrildikten sonra alev alev yanan kamyonun sürücüsü Ali Güler, hayatını kaybetti.
    • 17.07.2022 - 14:17
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    Muğla’da sürücü, yanan kamyonunun içinde öldü

    Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Labranda Mahallesi yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyon sürücüsü Ali Güler (33), aracın kontrolünü kaybetti.

    Savrulan kamyon, şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    DHA’nın haberine göre; alev alev yanan kamyon, Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Milas Grup Amirliği ekipleri tarafından söndürüldü.

    Sürücü, ölü bulundu

    Kamyonun içerisinde yapılan incelemede şoför Ali Güler ölü bulundu. Güler'in cansız bedeni otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

    Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

    Muğla’da sürücü, yanan kamyonunun içinde öldü #1

    Muğla’da sürücü, yanan kamyonunun içinde öldü #2

    Muğla’da sürücü, yanan kamyonunun içinde öldü #3

    Muğla’da sürücü, yanan kamyonunun içinde öldü #4


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