Muğla'da tartıştığı askere iftira atan doktor ihraç edildi

Muğla'da tartıştığı uzman çavuş tarafından darbedildiğini iddia eden ve güvenlik kameraları sayesinde iftirası ortaya çıkan doktor T.T.'nin memurluğu bitti.

Türkiye son dönemde sağlıkçılara yönelik şiddet olayları ile mücadele ediyor.

Söz konusu şiddet olaylarına bir son verilmesi için yeni adımlar atılırken durumun tersten işlediği örnekler de yaşanıyor.

2022'nin mart ayında Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde bir uzman çavuşla doktor arasında yaşanan tartışma gündeme gelmişti.

Darbedildim iftirası önce tuttu

Olay ilk etapta doktora yönelik bir şiddet olayı olarak algılandı. Hastane çalışanları söz konusu uzman çavuşu alkışlı protesto ile hastaneden taburcu etti.

Olay sonrasında A.A adlı uzman çavuş hakkında adli ve idari işlem başlatıldığı için tedbiren görevinden uzaklaştırıldı.

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Gerçek ortaya çıktı

Olayın gerçek yüzü ise daha sonra güvenlik kameraları sayesinde ortaya çıktı.

Uzman çavuşun elinden evrak almaya çalıştığı güvenlik kamerasında görülen T.T. hakkında idari soruşturma başlatıldı ve Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturmasında 2 ay açığa alındı.

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Memurluktan ihraç edildi

Olaya ilişkin Sağlık Bakanlığınca görevlendirilen müfettiş tarafından yürütülen idari soruşturma tamamlandı.

Müfettiş raporunun ardından T.T. memurluktan ihraç edildi.

İhraç yazısının T.T'ye tebliğ edildiği öğrenildi.

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