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    Muğla'da tartıştığı askere iftira atan doktor ihraç edildi

    Muğla'da tartıştığı askere iftira atan doktor ihraç edildi

    Muğla'da tartıştığı uzman çavuş tarafından darbedildiğini iddia eden ve güvenlik kameraları sayesinde iftirası ortaya çıkan doktor T.T.'nin memurluğu bitti.
    • Haber Merkezi
    • 02.08.2022 - 19:55
    • Güncelleme : 02.08.2022 - 20:21
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    Türkiye son dönemde sağlıkçılara yönelik şiddet olayları ile mücadele ediyor.

    Söz konusu şiddet olaylarına bir son verilmesi için yeni adımlar atılırken durumun tersten işlediği örnekler de yaşanıyor.

    2022'nin mart ayında Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde bir uzman çavuşla doktor arasında yaşanan tartışma gündeme gelmişti.

    Darbedildim iftirası önce tuttu

    Olay ilk etapta doktora yönelik bir şiddet olayı olarak algılandı. Hastane çalışanları söz konusu uzman çavuşu alkışlı protesto ile hastaneden taburcu etti.

    Olay sonrasında A.A adlı uzman çavuş hakkında adli ve idari işlem başlatıldığı için tedbiren görevinden uzaklaştırıldı.

    Muğla'da doktoru darbeden uzman çavuşa alkışlı protesto VİDEO

    Gerçek ortaya çıktı

    Olayın gerçek yüzü ise daha sonra güvenlik kameraları sayesinde ortaya çıktı.

    Uzman çavuşun elinden evrak almaya çalıştığı güvenlik kamerasında görülen T.T. hakkında idari soruşturma başlatıldı ve Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturmasında 2 ay açığa alındı.

    Muğla'da darbedildiği öne sürülen doktor hakkında soruşturma VİDEO

    Memurluktan ihraç edildi

    Olaya ilişkin Sağlık Bakanlığınca görevlendirilen müfettiş tarafından yürütülen idari soruşturma tamamlandı.

    Müfettiş raporunun ardından T.T. memurluktan ihraç edildi.

    İhraç yazısının T.T'ye tebliğ edildiği öğrenildi.

    Muğla'da tartıştığı askere iftira atan doktor ihraç edildi VİDEO

    Muğla da tartıştığı askere iftira atan doktor ihraç edildi #1

    Muğla da tartıştığı askere iftira atan doktor ihraç edildi #2


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