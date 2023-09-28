Muğla'da telefon dolandırıcılarının son hedefi yerleşik İngiliz kadın Fethiye'de kendini polis olarak tanıtan Abdülkadir Karataş, İngiliz kadının 'Bankada kasada bulunan paralarınız FETÖ üyeleri tarafından sahteleri ile değiştirildi' yalanıyla 7 milyon TL nakit ve altınlarını aldı.

DHA

Telefon dolandırıcılığının son örneği Muğla'da yaşandı.

Fethiye ilçesinde yerleşik olarak yaşayan İngiltere vatandaşı 61 yaşındaki C.İ., emniyete müracaat etti.

C.İ., kendisini telefonla arayıp, 'polis' olarak tanıtan kişi tarafından 'Bankada kasada bulunan paralarınız FETÖ üyeleri tarafından sahteleri ile değiştirildi. Üzerinde parmak izi olan paraları bize teslim etmeniz gerekiyor. Terör örgütü üyelerini yakalayacağız' denildiğini söyledi.

Tüm varlığını dolandırıcıya verdi

C.İ., Ortaca ilçesinde buluştuğu kişiye 156 bin dolar, 66 bin euro ve 500 gram altın verdiğini anlattı.

Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, dolandırıcılık şikayeti üzerine bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin bir taksiye bindiğini belirledi.

Tüm para sahibine teslim edildi

Antalya kara yolunda durdurulan takside Abdülkadir Karataş, gözaltına alındı. Çanta içerisindeki altın ve dövizler ise sahibine teslim edildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Karataş tutuklandı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)