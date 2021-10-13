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- Muğla'da yamaç paraşütü pilotu, düştüğü bölgeden kurtarıldı
Muğla'da yamaç paraşütü pilotu, düştüğü bölgeden kurtarıldı
- İHA
- 13.10.2021 - 09:06
Yamaç paraşütü pilotu Rus uyruklu düştüğü kayalıklardan 3 saat süren çalışmalar sonucunda kurtarıldı.
Muğla Fethiye'ye yamaç paraşütü yapmak için gelen 38 yaşındaki Aleksandr Safanov, 1700 metrelik pistten tekli uçuş gerçekleştirdi.
YAĞMUR ÇALIŞMALARA ENGEL OLDU
Paraşütcünün bir süre sonra henüz belirlenemeyen bir nedenle kayalık alana düştüğü görüldü.
Çevredekilerin ihbarı üzerne olay yerine Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, UMKE ile AKUT görevlileri sevk edildi.
Ekipler, yağmurun etkili olması sonucu paraşütçüye ulaşmakta zorlandı.
Muğla'da yamaç paraşütü pilotu, düştüğü bölgeden kurtarıldı VİDEO
HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR
Bir süre sonra ulaşılan Rus uyruklunun vücudunda kırıklar olduğu tespit edildi.
Olay yerinde yapılan ilk müdahalenn ardından ambulansa taşınan yaralıyı kurtarma çalışmaları 3 saat sürdüğü belirtildi.
Safanov’un hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.