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    Muğla'da yamaç paraşütü pilotu, düştüğü bölgeden kurtarıldı

    Kayalık alana düşen yabancı uyruklu yamaç paraşüt pilotunu kurtarma çalışmaları 3 saat sürdü. Operasyonda UMKE, AKUT, JAK ekipleri de katıldı.
    • İHA
    • 13.10.2021 - 09:06
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    Muğla'da yamaç paraşütü pilotu, düştüğü bölgeden kurtarıldı

    Yamaç paraşütü pilotu Rus uyruklu düştüğü kayalıklardan 3 saat süren çalışmalar sonucunda kurtarıldı.

    Muğla Fethiye'ye yamaç paraşütü yapmak için gelen 38 yaşındaki Aleksandr Safanov, 1700 metrelik pistten tekli uçuş gerçekleştirdi.

    YAĞMUR ÇALIŞMALARA ENGEL OLDU

    Paraşütcünün bir süre sonra henüz belirlenemeyen bir nedenle kayalık alana düştüğü görüldü.

    Çevredekilerin ihbarı üzerne olay yerine Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, UMKE ile AKUT görevlileri sevk edildi.

    Ekipler, yağmurun etkili olması sonucu paraşütçüye ulaşmakta zorlandı.

    Muğla'da yamaç paraşütü pilotu, düştüğü bölgeden kurtarıldı VİDEO

    Muğla da yamaç paraşütü pilotu, düştüğü bölgeden kurtarıldı #1

    HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

    Bir süre sonra ulaşılan Rus uyruklunun vücudunda kırıklar olduğu tespit edildi.

    Olay yerinde yapılan ilk müdahalenn ardından ambulansa taşınan yaralıyı kurtarma çalışmaları 3 saat sürdüğü belirtildi.

    Safanov’un hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

    Muğla da yamaç paraşütü pilotu, düştüğü bölgeden kurtarıldı #2

    Muğla da yamaç paraşütü pilotu, düştüğü bölgeden kurtarıldı #3

    Muğla da yamaç paraşütü pilotu, düştüğü bölgeden kurtarıldı #4

    Muğla da yamaç paraşütü pilotu, düştüğü bölgeden kurtarıldı #5

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