Muğla'da yasa dışı ağaç kesip yakan 20 kişi suçüstü yakalandı Bodrum ilçesinde 7 dönümlük Hazine arazisindeki ağaçları yakan 20 kişi, suçüstü yakalandı.

İHA

Bodrum Milli Emlak Müdürlüğü personeli, Çiftlik Mahallesi'nde 7 dönüm Hazine arazisi üzerindeki ağaçların kesilerek yakıldığı ve doğal zeminin tahrip edildiği bilgisini aldı; bu durumun 20 kişilik bir grup tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi.

Bölgede yapılan incelemede, taşınmaz üzerinde ateş yakılarak doğal zeminin tahrip edildiği ve ağaçların kısmen kesilerek yakıldığı belirlendi.

Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit'in talimatıyla; jandarma, Orman İşletme Şefliği ve Bodrum Belediyesi ekipleri bölgeye sevk edildi.

20 kişi suçüstü yakalandı

Bodrum Orman Şefliği ve Bodrum Belediyesi, şahıslara izinsiz ateş yakma suçundan işlem yaptı. Jandarma tarafından gözaltına alınan 20 kişi, ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

Milli Emlak Müdürlüğü tarafından taşınmaz boşaltıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)