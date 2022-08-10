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    Muğla’da, yoğun bakım servisinde koronalı hasta anlaşmazlığı

    Yoğun bakım ünitesinde tedavi görürken koronavirüs testi pozitif çıkan hasta, diğer hastaların bulunduğu servise alınca sağlık görevlileri arasında anlaşmazlık çıktı.
    • 10.08.2022 - 17:48
    • Güncelleme : 10.08.2022 - 17:59
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    Muğla’da, yoğun bakım servisinde koronalı hasta anlaşmazlığı

    Muğla Eğitim Araştırma Hastanesi Genel Yoğun Bakım Ünitesi 1’de, koronavirüs testi pozitif çıkan F.A.M. isimli bir kadın izole edildi.

    Serviste bulunan diğer 5 hastaya daha koronavirüs testi yapıldı. Servisteki diğer hastaların koronavirüs testlerinin negatif çıkması ile sağlık görevlileri arasında anlaşmazlık çıktı.

    İHA’nın haberine göre; serviste görevli bazı sağlıkçılar, pozitif hastanın diğer pozitif hastalarla aynı yerde yatması gerektiği yönünde görüş bildirdi.

    Pozitif hasta, negatif hastalarla aynı servise alındı

    İddiaya göre, hasta yakınlarının ısrarı ve hastane yönetiminin talimatı ile söz konusu hastanın, negatif olan diğer 5 hasta ile aynı servise yatırılmasına karar verildi.

    Duruma itiraz eden servis çalışanı doktor, hemşire ve ebe, olayla ilgili tutanak tutarak hastayı diğer hastalarla aynı servise aldı.

    Muğla’da, yoğun bakım servisinde koronalı hasta anlaşmazlığı #1


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