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    Muğla'da yolcu minibüsüyle kamyonet çarpıştı: 22 yaralı

    Menteşe ilçesinde yolcu minibüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu 22 kişi yaralandı.
    • 26.11.2022 - 00:46
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    Muğla'da yolcu minibüsüyle kamyonet çarpıştı: 22 yaralı

    Necmettin Çetin'in kullandığı 48 EB 293 plakalı kamyonet, Yerkesik-Ören kara yolu Çakallar mevkisinde karşı yönden gelen Bilal Urhan yönetimindeki 48 BB 0069 plakalı yolcu minibüsü ile çarpıştı.

    22 kişi yaralandı

    AA'nın aktardığına göre; kamyonet ve minibüs yol kenarlarına savrulduğu kazada 22 kişi yaralandı.

    Muğla da yolcu minibüsüyle kamyonet çarpıştı: 22 yaralı #1

    Kamyonette sıkışan sürücü Çetin ve yanında bulunan Mehmet Üldür itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

    Yaralılar, kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinde çevredeki hastanelere kaldırıldı.

    Muğla da yolcu minibüsüyle kamyonet çarpıştı: 22 yaralı #2

    Muğla da yolcu minibüsüyle kamyonet çarpıştı: 22 yaralı #3

    Muğla da yolcu minibüsüyle kamyonet çarpıştı: 22 yaralı #4

    Muğla da yolcu minibüsüyle kamyonet çarpıştı: 22 yaralı #5

    Muğla da yolcu minibüsüyle kamyonet çarpıştı: 22 yaralı #6

    Muğla da yolcu minibüsüyle kamyonet çarpıştı: 22 yaralı #7

    Muğla da yolcu minibüsüyle kamyonet çarpıştı: 22 yaralı #8

    Muğla da yolcu minibüsüyle kamyonet çarpıştı: 22 yaralı #9


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