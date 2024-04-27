Muş semalarında görülen cisim merak uyandırdı: İnsana benziyor Varto'da kameraya yansıyan uçan cisim için "Uzmanlar araştırsın" şeklinde çağrı yapıldı.

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İHA

Muş’un Varto ilçesi semalarında kameraya yansıyan bir cisim dikkat çekti.

Küçüktepe köyünde kaydedilen görüntüde, insana benzetilen cismin uçtuğu anlar yer alıyor.

Söz konusu cisim, o sırada köyde koyun otlatan çoban Murat Koç tarafından kayda alındı.

"İnsan şeklinde siyah bir cisimdi"

Koç, cismin hareket halinde olduğunu ve insan şeklini andırdığını belirterek şöyle dedi:

Akşam saat 17.00 sularında merada hayvanlarımı otlatırken havada bir cismin aniden ortaya çıktığını fark ettim. Bu cisim, insan şeklinde siyah bir cisimdi.

"Araştırılmasını istiyorum"

Cismi görür görmez biraz heyecanlandım. Bu cismi insanlar görsün bilsin diye videoya çektim.



Cismi yaklaşık bir dakika havada takip edebildim. Bu cismin araştırılmasını istiyorum.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)