Muş’ta 15 yaşındaki kız kayboldu

- Muş'ta 15 yaşındaki Edanur Çakır, 13 Kasım'da evden ayrıldıktan sonra kayboldu.
- Ailesi, endişeyle polise kayıp başvurusunda bulundu.
- Polis ekipleri, Edanur'u bulmak için arama çalışmalarını sürdürüyor.
Muş’ta 13 Kasım günü saat 17.00 sıralarında evden çıkan Edanur Çakır’dan bir daha haber alınamadı.
AİLE POLİSE BAŞVURDU: "HAYATINDAN ENDİŞELİYİZ"
Kızlarının eve dönmemesi üzerine aile, polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu. Aile, Edanur’un hayatından endişe ettiklerini belirterek bir an önce bulunmasını istedi.
Edanur Çakır’ın bulunması için polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.