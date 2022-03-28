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    Muş'ta 57 yıl hapis cezası bulunan şahıs İstanbul'da yakalandı

    17 Temmuz 2013 tarihinde meydana gelen kasten öldürme olayı ile ilgili olarak hakkında toplam 57 yıl hapis cezası bulunan şahıs, jandarma dedektifleri tarafından İstanbul’da yakalandı.
    • İHA
    • 28.03.2022 - 12:21
    • Güncelleme : 28.03.2022 - 12:37
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    Muş'ta 57 yıl hapis cezası bulunan şahıs İstanbul'da yakalandı

    Muş'un Bulanık ilçesinde 17 Temmuz 2013 tarihinde Eskiyol köyünde mera anlaşmazlığı nedeniyle iki aile arasında yaşanan kavgada 7 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin ise yaralandığı hatırlatıldı.

    Muş Valiliği konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

    9 YILDIR ARANAN 57 YIL HAPİS CEZALI HÜKÜMLÜ YAKALANDI

    Valiliğin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

    "Muş İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Bulanık İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından meydana gelen ‘kasten öldürme’ olayının faillerinin yakalanması amacıyla yapılan araştırmalar neticesinde, olayın faillerinden hakkında toplamda 57 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsın İstanbul ilinde olduğu tespit edilmiştir. Muş İl Jandarma Komutanlığı tarafından İstanbul’da görevlendirilen özel ekip tarafından alınan şahıs, 26 Mart 2022 günü saat 23.30 sıralarında saklandığı adreste yakalanarak gözaltına alınmış olup, 27 Mart 2022 tarihinde sağlık kontrollerinin yapılmasına müteakip sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konulmuştur." denildi.

    Muş ta 57 yıl hapis cezası bulunan şahıs İstanbul da yakalandı #1


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