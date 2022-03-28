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Muş'ta 57 yıl hapis cezası bulunan şahıs İstanbul'da yakalandı

Muş'ta 57 yıl hapis cezası bulunan şahıs İstanbul'da yakalandı

17 Temmuz 2013 tarihinde meydana gelen kasten öldürme olayı ile ilgili olarak hakkında toplam 57 yıl hapis cezası bulunan şahıs, jandarma dedektifleri tarafından İstanbul’da yakalandı.