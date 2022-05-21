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    Muş'ta 60 yaşındaki adama domuz saldırdı

    Varto ilçesinde domuz saldırısı sonucu yaralanan 60 yaşındaki Celal Apak, jandarma ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı. Karın bölgesinden yaralanan Apak, Muş Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
    • 21.05.2022 - 08:48
    • Güncelleme : 21.05.2022 - 09:28
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    Muş'ta 60 yaşındaki adama domuz saldırdı

    Muş'un Varto ilçesine bağlı Aşağıalagöz köyünde yaşayan Celal Apak, tek başına mantar toplamaya gitti.

    Mantar topladığı sırada yaralanan Apak, yakınlarını arayarak yardım istedi.

    Durumu haber alan Celal Apak’ın yeğeni Bülent Apak, jandarma ekiplerinden yardım istedi.

    Jandarma ekipleri tarafından zorlu coğrafyada ilk müdahalesi yapılan Celal Apak, sağlık ekiplerine ulaştırıldı.

    Ameliyat için hastaneye sevk edildi

    Ambulansla Varto Devlet Hastanesine kaldırılan Apak’ın yapılan muayenesinde karın bölgesinden yaralandığı belirlenerek, ameliyat için Muş Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

    Ameliyatı başarılı geçen Apak’ın, sağlık durumunun iyi olduğu ve servise alındığı bildirildi.

    Muş'ta 60 yaşındaki adama domuz saldırdı VİDEO

    Muş ta 60 yaşındaki adama domuz saldırdı #1

    "Jandarma ekiplerine koştum, hemen yardımcı oldular"

    İHA'nın haberine göre; amcasının yaşadığı korku dolu anları anlatan yeğeni Bülent Apak, amcasının domuz saldırısına uğradığını ve tedavi altına alındığını söyledi.

    Kan kaybeden amcası için jandarmayla seferber olduklarını kaydeden Bülent Apak, “Aklıma jandarma geldi. O esnada koşarak jandarmaya gittim ve durumu karakol komutanına anlattım. Hemen bana yardımcı olacaklarını söylediler. Ayarlanan ekiple birlikte olay yerine intikal ettik.

    112 ekipleri de o sırada geldi. Oradan amcamı Varto’ya getirdik. Durumu çok ciddiydi. Amcam Muş Devlet Hastanesi'nde ameliyat oldu. Ameliyatı başarılı geçti.

    Herkesten Allah razı olsun. Özellikle karakol komutanımıza ve 112 ekiplerine çok teşekkür ederiz. Mantar topladığı sırada domuz saldırmış. Kendi kazağıyla kanamanın olduğu bölgeyi sarmış.” dedi.

    Muş ta 60 yaşındaki adama domuz saldırdı #2

    Muş ta 60 yaşındaki adama domuz saldırdı #3

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    Muş ta 60 yaşındaki adama domuz saldırdı #5

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    Muş ta 60 yaşındaki adama domuz saldırdı #7


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