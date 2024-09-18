DHA
Muş'ta bulunan alışveriş merkezinde hareketli saatler yaşandı.
Kent merkezinde bulunan bir alışveriş merkezine giren madde bağımlısı, çocuk oyun alanlarına zarar verdi.
OYUN ALANI VE İŞ YERLERİNE SALDIRDI
İş yerlerinde saldıran şüpheli şahıs, çevredeki vatandaşlara dehşet dolu anlar yaşattı.
Güvenlik kameralarına da yansıyan olay sırasında içerideki anne ve çocuğunun tedirginlik yaşadığı gözlendi.
O ANLAR KAMERADA
Oyun alanının kapısının camını da kıran saldırgan, diğer iş yerlerine de saldırdı.
Güvenlik görevlileri, duruma müdahale edip, şüpheliyi uzaklaştırdı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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