Muş’ta kadın komutanlar, üniversitede denetim yaptı

Kadın astsubaylar, üniversite çevresinde öğrenciler için tedbirler aldı. Gençleri uyuşturucu maddelere karşı korumak için dedektör köpek ve drone yardımı ile aramalar yapıldı.

İçişleri Bakanlığı iç güvenlik operasyonları kapsamında terör örgütü PKK’ya göz açtırmayan güvenlik güçleri, tesis edilen huzuru sürdürmek adına sorumluluk bölgesinde denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Asayiş, narkotik, kaçakçılık ve terörle mücadelede görev alan kadın komutanlar, bir yandan da üniversite ve KYK kız yurdu arasında uygulama yaparak öğrencilerin huzur ve güvenliği için ter döküyor.

Muş Alparslan Üniversitesi (MAUN) önünde trafik, asayiş, GBT sorgulamaları yapan kadın komutanlar, gençlerin uyuşturucu ve uyarıcı maddelerden korunması için de hem drone hem dedektör köpek yardımıyla arama faaliyeti yürüttü.

Alınan tedbir ve uygulamalar sayesinde okula daha güvenli bir ortamda giden kız öğrenciler, kadın komutanlara teşekkür etti.

“ONLARI BURADA GÖRMEK GÜVEN VERİCİ”

Paramedik bölümü öğrencilerinden Gamze Aslan, kadın astsubayların devamlı olarak üniversite önünde bulunmasından dolayı güvenli bir ortamda eğitim gördüklerini söyledi.

Güvenlik tedbirleri kapsamında hiçbir sorun yaşamadıklarını anlatan Aslan, şu sözleri kaydetti:

“Bu anlamda gayet huzurluyuz. Onları burada görmek güven verici. Muş, gayet güvenli bir şehir. Eğitim açısından da hiçbir sıkıntı görmüyorum.”





“KENDİMİZİ ÇOK İYİ VE GÜVENDE HİSSEDİYORUZ”

Öğrencilerden Rabia Fırat da kadın komutanların varlığından dolayı çok rahat olduklarını vurgulayarak, “Rahatlıkla okula gidip gelebiliyoruz. O yüzden içimiz rahat. Onların burada olması bizim güvenliğimiz açısından çok iyi. Kendimizi çok rahat hissediyoruz. Burada oldukları için onlara teşekkür ediyoruz. Kendimizi çok iyi ve güvende hissediyoruz. Devletin kudretinin yanında, şefkat elinin de burada olması bizi gururlandırıyor, sevindiriyor. Bu konuda da çok mutluyuz.” ifadelerini kullandı.