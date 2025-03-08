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DHA

Muş İl Özel İdaresi ekipleri, karla mücadele çalışmalarına hız verdi.

Yüksek rakımlı yerleşim birimlerinin kapalı olan yollarını açmak isteyen ekipler, yer yer kalınlığı 5 metreyi aşan karla da mücadele ediyor.

2 bin 500 rakımlı Derecik-Ilıca-Ağıllı Grup Köy Yolu'nda çalışan ekipler, hava şartlarına rağmen kar temizliğini sürdürüyor.

SAATLERCE UĞRAŞIYORLAR

Ekipler, iş makinelerinin boyunu aşan karları saatlerce uğraşarak temizliyor.

"4 SAATTE ANCAK AÇABİLİYORUZ"

Köy yolunda tonlarca kar yığınını temizlemek için uğraşan iş makinesi operatörü Mücahit Yıldırım, "İl Özel İdaresi ekipleri olarak, köy ve mezralara ulaşımın sağlandığı Ilıca Grup Köy Yolu'ndayız. 100 metrelik yolu, 4 saatte ancak ulaşıma açabiliyoruz. Kar yağışı ve tipi nedeniyle bölgede yer yer 4 ile 5 metreyi bulan kar kalınlığı var. Zorluklara rağmen yol açma çalışmalarımıza devam ediyoruz." dedi.