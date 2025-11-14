Abone ol: Google News

Muş'ta otomobilin çarptığı inek telef oldu

Muş'ta aniden yola çıkan ineğe otomobil çarptı. Kazada yaralanan olmazken inek telef oldu.

Yayınlama Tarihi: 14.11.2025 05:12
  • Muş'ta Hasköy ilçesi Bitlis kara yolunda otomobil yola çıkan ineğe çarptı.
  • Kazada yaralanan olmazken inek telef oldu.
  • Olay yerinde güvenlik önlemleri alınarak trafik kontrollü şekilde sağlandı.

Muş'un Hasköy ilçesi Bitlis kara yolunda seyir halindeki otomobil, yola çıkan ineğe çarptı.

Çarpma sonucu inek telef olurken sürücü ve araçtakiler kazayı yara almadan atlattı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Olay yerine gelen ekipler bölgede güvenlik önlemleri alarak trafik akışını kontrollü şekilde sağladı.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

