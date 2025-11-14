Muş'ta otomobilin çarptığı inek telef oldu

- Muş'ta Hasköy ilçesi Bitlis kara yolunda otomobil yola çıkan ineğe çarptı.
- Kazada yaralanan olmazken inek telef oldu.
- Olay yerinde güvenlik önlemleri alınarak trafik kontrollü şekilde sağlandı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Muş'un Hasköy ilçesi Bitlis kara yolunda seyir halindeki otomobil, yola çıkan ineğe çarptı.
Çarpma sonucu inek telef olurken sürücü ve araçtakiler kazayı yara almadan atlattı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Olay yerine gelen ekipler bölgede güvenlik önlemleri alarak trafik akışını kontrollü şekilde sağladı.
Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.