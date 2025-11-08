Muş’tan Van’a giden ambulans mandaya çarptı: Hasta başka ambulansla sevk edildi

- Muş’tan Van’a hasta taşıyan ambulans, aniden yola çıkan mandaya çarptı.
- Kaza sonrası manda telef oldu, aracın ön kısmı hasar aldı.
- Hasta, başka bir ambulansla Van’a sevk edildi, olay inceleniyor.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Edinilen bilgilere göre, Muş Devlet Hastanesi’nden aldığı hastayı Van’daki bir hastaneye götüren 49 DA 112 plakalı ambulans, aniden yola çıkan mandaya çarptı.
Çarpmanın etkisiyle manda telef olurken, ambulansın ön kısmında hasar meydana geldi.
Olay yerine sevk edilen yeni ambulansla hasta Van’a nakledildi.
Kazada yaralanan olmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.