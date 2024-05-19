DHA

Güvenlik güçlerinin uyuşturucu ile mücadelesi devam ediyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyeti'nin düzenlediği 2 ayrı operasyonda 1 tonun üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı.

1'i yabancı uyruklu 6 kişi yakalandı

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Yerlikaya, şu ifadelere yer verdi:

Uyuşturucu madde imalatçısı zehir tacirlerine yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2 ayrı 'Narkoçelik-17' operasyonlarında, 1 Ton 23 kilogram Metamfetamin ele geçirildi. Operasyonlarda 1’i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 6 uyuşturucu madde imalatçısı yakalandı.



Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;

Bu mücadelemizi kimler engellemeye çalışıyorsa, kendi karanlık düzenlerinin hakim olmasını istiyorsa, onların o düzenlerini başlarına yıkmaya devam edeceğiz. Ülkemizi zehir tacirlerinden temizlemeye kararlıyız.