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- Nazilli'de 14 yaşındaki kız doğum yaptı
Nazilli'de 14 yaşındaki kız doğum yaptı
- DHA
- 07.01.2021 - 13:41
- Güncelleme : 07.01.2021 - 14:21
Aydın Nazilli'de yaşayan 14 yaşındaki L.Ş., 6 Ocak'ta evlerinde rahatsızlanınca, annesi S.D.A. tarafından ilçedeki bir özel hastaneye götürüldü.
Burada L.Ş.'nin, 32 haftalık hamile olduğu ve bebeği düşürmek için ilaç içtiği belirlendi.
Bunun üzerine hastane yetkilileri, durumu polise bildirdi.
İFADE SIRASINDA DOĞUM SANCISI BAŞLADI
Polis, tedavisinin ardından L.Ş.'yi ifadesine başvurmak üzere Hürriyet Polis Merkezi'ne götürdü. L.Ş.'nin ifade sırasında doğum sancıları başladı. Bunun üzerine durum 112 Acil Servis ekiplerine bildirildi.
SEZARYENLE DOĞUM YAPTI
L.Ş., ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. L.Ş., burada sezaryenle 3 kilo 270 gram ağırlığında kız bebek dünyaya getirdi. Dünyaya gelen bebek kuvöze alındı. Anne L.Ş .'nin yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürüyor.
KİMDEN HAMİLE KALDIĞINI SÖYLEMEDİ
Bodrum'da tekne motoru tamir ustası olan babası ile güzellik uzmanı olan annesinin 4 yıl önce boşanmalarının ardından annesiyle yaşadığı öğrenilen L.Ş.'nin, polisteki ilk ifadesinde, kimden hamile kaldığını söylemediği öğrenildi.
S.D.A.'nın ise kızının hamile olduğundan haberi olduğu ortaya çıktı. Çocuk yaşta doğum yapan L.Ş.'nin, sağlığına kavuşmasının ardından Aydın Emniyet Müdürlüğü Çocuk İzleme Merkezi'nde ifadesinin alınacağı öğrenildi.
ERKEK ARKADAŞI BEBEĞİN KENDİSİNDEN OLDUĞUNU SÖYLEDİ
Öte yandan, polisin şifahi olarak ifadesine başvurduğu L.Ş.'nin erkek arkadaşı 17 yaşındaki H.B.'nin ise bebeğin kendisinden olduğunu kabul ettiği öğrenildi.