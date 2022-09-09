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- Nevşehir merkezli narkotik operasyonu: 75 gözaltı
Nevşehir merkezli narkotik operasyonu: 75 gözaltı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Nevşehir merkezli uyuşturucu operasyonunda 75 kişinin ghözxaltına alındığını belirtti.
- Haber Merkezi
- 09.09.2022 - 08:32
- Güncelleme : 09.09.2022 - 08:34
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, uyuşturucuyla mücadeleye dair son bilgileri paylaştı.
75 kişi gözaltına alındı
Nevşehir merkezli uyuşturucu operasyonunun yapıldıpğını belirten Bakan Soylu, 75 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
Ayrıntılar gelecek