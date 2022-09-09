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    Nevşehir merkezli narkotik operasyonu: 75 gözaltı

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Nevşehir merkezli uyuşturucu operasyonunda 75 kişinin ghözxaltına alındığını belirtti.
    • Haber Merkezi
    • 09.09.2022 - 08:32
    • Güncelleme : 09.09.2022 - 08:34
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    Nevşehir merkezli narkotik operasyonu: 75 gözaltı

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, uyuşturucuyla mücadeleye dair son bilgileri paylaştı.

    75 kişi gözaltına alındı

    Nevşehir merkezli uyuşturucu operasyonunun yapıldıpğını belirten Bakan Soylu, 75 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

    Ayrıntılar gelecek


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