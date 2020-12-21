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- Nevşehir'de 2 yaşındaki bebek, yangında vefat etti
Nevşehir'de 2 yaşındaki bebek, yangında vefat etti
Tek katlı evde çıkan yangında, 2 yaşındaki Mehmet Yağız hayatını kaybetti.
- DHA
- 21.12.2020 - 15:37
Sabah saatlerinde Nevşehir'deki Derinkuyu ilçesine çalışmak için giden anne ve babası çocukları Mehmet Yağız Ünal'ı babaannesi Ayşe Ünal'ın yanına bıraktı.
İddiaya göre Ayşen Ünal dışardayken, elektrik kontağından yangın çıktı. Bu sırada Mehmet Yağız Ünal, alevler içinde mahsur kaldı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, evde bulunan 2 yaşındaki Mehmet Yağız Ünal'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
BEBEĞİN CENAZESİ, MORGA KALDIRILDI
Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Ünal'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.