Nevşehir'de 9 aylık hamile kadın evinde ölü bulundu

- Nevşehir'de 9 aylık hamile Şeyma K., kendisinden haber alınamaması üzerine evinde ölü bulundu.
- Yapılan incelemede, kombiden sızan doğalgaz nedeniyle zehirlenmiş olabileceği düşünülen Şeyma K.'nin bebeği de kurtarılamadı.
- Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Nevşehir'de 2000 Evler Mahallesi Şehit Musa Taşdemir Sokak'ta yaşayan Şeyma K.'den dün akşam saatlerinde haber alamayan eşi Celal K., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İş yerinden izin alıp, ekiplerle birlikte eve gelen Celal K., eşini hareketsiz yatarken buldu.
BEBEĞİ İLE BİRLİKTE HAYATINI KAYBETTİ
Ekipler, 9 aylık hamile Şeyma K.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Şeyma K., karnındaki bebeğinin kurtarılması için Nevşehir Devlet Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'ne sevk edildi.
Burada yapılan kontrolde bebeğin de yaşamını yitirdiği belirlendi.
DOĞALGAZ KAÇAĞI TESPİT EDİLDİ
Ekiplerin evde yaptığı incelemede; incelemede kombide doğalgaz kaçağı tespit edildi.
Şeyma K.'nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
TOPRAĞA VERİLDİ
Şeyma K'nin otopsisi, tamamlandı.
Ailesi tarafından teslim alınan Şeyma Kaya'nın cenazesi, Külliye Camisi'ne getirildi.
Şeyma K., burada kılınan namazın ardından Kaldırım Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Kaya'nın 2 yıl önce evlendiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.