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İHA

Ülke genelinde yaşanan kadın cinayetleri, her gün artan bir tehdit haline gelirken toplumun vicdanını derinden sarsmaya devam ediyor.

Bu trajik olaylar, yalnızca mağdurları değil tüm insanlığı etkileyen bir kriz halini alırken bu cinayetlere geçtiğimiz günlerde bir yenisi daha eklendi.

İŞ YERİNE SIĞINDI, YARDIM İSTEDİ

Nevşehir'in Güzelyurt ilçesinde Emre Y., boşandığı eşi Servet Nur Şahin'e tabancayla ateş etti.

Vücuduna isabet eden kurşunla ağır yaralanan Şahin, sokak üzerinde bulunan bir iş yerine sığınarak yardım istedi.

ESKİ EŞİNİN KURBANI OLDU

İş yerindekilerin ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Servet Nur Şahin'i hastaneye kaldırdı.

Hastanede tedavi altına alınan Şahin, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Servet Nur Şahin'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

KATİL ESKİ EŞ TUTUKLANDI

Kılınan namazın ardından Şahin'in cenazesi, Kaldırım Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze namazına Şahin'in ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Öte yandan olayın ardından polis ekiplerine teslim olan katil zanlısı Emre Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

'KİMSE KİMSEYİ DURDUK YERE VURMAZ'

Yaşanan olayın ardından Facebook sosyal medya platformunda yapılan bir paylaşım sonrası Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

Ekipler tarafından başlatılan soruşturmada "Kimse kimseyi durduk yere vurmaz. Müebbet hapis cezasını göze almaz, yaptıysa vardır bir bildiği" ifadelerini kullanarak yorum yapan 33 yaşındaki Mehmet K., tespit edildi.

'SUÇ VE SUÇLUYU ÖVMEK'TEN GÖZALTINA ALINDI'

Cumhuriyet savcısının talimatı ile 'suç ve suçluyu övme' suçundan gözaltına alındı.

Mehmet K., emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek.