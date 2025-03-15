Nevşehir'in Göreme beldesi üzerinde bulunan bir restoranda gece saatlerinde restoranın mutfak kısmında bulunan mikro dalga fırın bir anda patlayarak alev aldı.
İş yeri sahibi tesadüfen cep telefonu ile güvenlik kamerasına bakınca dükkanındaki yangını fark etti.
İLK MÜDAHALEYİ DÜKKAN SAHİBİ YAPTI
Evinden hemen iş yerine gelen dükkan sahibi önce yangına kendisi müdahale etti.
Daha sonra ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
"YANGIN BÜYÜMEDEN YETİŞTİM"
İtfaiye ekipleri yanan mutfakta soğutma çalışması yaptı.
Dükkan sahibi Şahin Avan yaptığı açıklamada şu sözleri kullandı:
Evde otururken telefondan kameralara baktım. Tam o esnada mutfakta mikrodalgadan dolayı bir yangın çıktı. Hemen yangın büyümeden yetiştim ve müdahale ettim. İtfaiyeyi bir arkadaşım aradı. Çok şükür büyümeden söndürdük.
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