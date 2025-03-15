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İHA

Nevşehir'in Göreme beldesi üzerinde bulunan bir restoranda gece saatlerinde restoranın mutfak kısmında bulunan mikro dalga fırın bir anda patlayarak alev aldı.

İş yeri sahibi tesadüfen cep telefonu ile güvenlik kamerasına bakınca dükkanındaki yangını fark etti.

İLK MÜDAHALEYİ DÜKKAN SAHİBİ YAPTI

Evinden hemen iş yerine gelen dükkan sahibi önce yangına kendisi müdahale etti.

Daha sonra ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

"YANGIN BÜYÜMEDEN YETİŞTİM"

İtfaiye ekipleri yanan mutfakta soğutma çalışması yaptı.

Dükkan sahibi Şahin Avan yaptığı açıklamada şu sözleri kullandı: