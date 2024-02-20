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Nevşehir'de eşi ve kızını öldüren zanlı için istenen ceza belli oldu

Nevşehir'de eşi ve kızını öldüren zanlı için istenen ceza belli oldu Danimarka'dan tatil için Türkiye'ye gelen eski eşi ve kızını havuzda öldüren cinayet zanlısına, çıkarıldığı mahkemece tasarlayarak kasten öldürme suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.