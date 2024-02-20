Nevşehir'de eşi ve kızını öldüren zanlı için istenen ceza belli oldu

Nevşehir'de eşi ve kızını öldüren cani adam için istenen ceza belli oldu.
Olay, geçtiğimiz yıl 22 Temmuz tarihinde saat 14.30 sularında meydana geldi.
Tatil için Türkiye'ye geldi
Danimarka’da yaşayan Zübeyde Timur, kızı Hatice’yi de yanına alarak geçen yıl memleketleri Adana'ya geldi.
Timur, buradan da Nevşehir'in Avanos ilçesine giderek bir otele yerleşti.
Eski eşiyle tartışmaya başladı
Bunu öğrenen Zübeyde Timur’un 4 yıl önce boşandığı, aynı zamanda akrabası da olan Yaşar Timur, otomobille kızı ve eşinin konakladığı otele gitti.
Aynı zamanda Danimarka vatandaşı da olan Yaşar Timur, otelin havuzunda yüzerken bulduğu eski eşiyle tartışmaya başladı.
Havuzda bıçaklayarak kaçtı
Tartışma sırasında adam, yanındaki bıçağı çekip Zübeyde Timur ile kızını havuzda bıçaklayarak kaçtı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Anne ve kızı hayatını kaybetti
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Zübeyde Timur ile kızı Hatice Timur'un öldüğünü belirledi.
Anne ve kızının cansız bedenleri, otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi.
Suçunu itiraf etti
Olayın ardından kaçan Yaşar Timur, polisi arayarak suçunu itiraf edip teslim olmak istediğini söyledi.
İlçenin Altınpınar köyünde teslim olan Timur, gözaltına alındı.
Cinayet zanlısı Timur, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Mahkemeye uzaktan bağlandı
Sanık Yaşar Timur, Nevşehir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına cezaevinden görüntülü olarak katılırken, avukatı mahkeme salonunda hazır bulundu.
2 kez ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi
Son sözü sorulan sanık Timur, daha önceki savunmalarını tekrar ettiğini söyledi.
Yaşar Timur, mahkeme heyeti tarafından 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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