Nevşehir'de iş makinesiyle birlikte toplara gömülen işçi hayatını kaybetti Nevşehir'de hafriyat çalışması yaparken meydana gelen göçükte iş makinesiyle birlikte toprak altında kalan işçinin cansız bedenine 1 saatlik çalışma sonrasında ulaşıldı.

İHA

Nevşehir'de feci olay...

Edinilen bilgiye göre merkeze bağlı Çardak köyündeki yeni kazılan patates deposunun hafriyatının döküldüğü alanda iş makinesiyle çalışan Adem K. (38), çalıştığı esnada alt taraftaki deponun baca kısmında meydana gelen göçük nedeniyle iş makinesiyle birlikte boşluğa düştü.

Kazayı gören diğer işçilerinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Cansız bedenine ulaşıldı

Toprak kayması sonucunda iş makinesi ile birlikte göçük altında kalan operatör Adem K.'ye kurtarma ekipleri yaklaşık 1 saatlik çalışma sonrasında ulaştı.

İncelemelerin ardından Adem K.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırılırken olayın meydana geldiği alanda güvenlik önlemi alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.