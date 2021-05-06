Koronavirüs tedbirlerini ihlal ederek kumar oynayan 22 kişiye toplam 144 bin 860 TL para cezası uygulandı.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Nar Caddesi'nde pitbull cinsi köpeklerle korunduğu belirlenen bir iş yerinde kumar oynandığını tespit etti.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler adrese baskın düzenledi.

22 KİŞİYE 144 BİN TL CEZA

İş yerinde yakalanan 22 kişiye kumar oynamak ve koronavirüs tedbirlerini ihlal etmekten 144 bin 860 TL para cezası uygulandı. Bu kişilerden ikisine ayrıca yetiştirilmesi yasak olan köpek besledikleri gerekçesiyle toplam 20 bin 868 lira para cezası uygulandı.

İş yeri sahibi hakkında da 'kumar oynanması için imkan ve yer sağlamak' suçundan adli işlem başlatıldı.

Nevşehir'de kumar oynatılan iş yerine baskın ViDEO

'DERS' SÜSÜ VERDİLER

Polis, kumar oynamakta kullanılan iskambil kağıtları ve pullar ile iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarına da el koydu. Ayrıca iş yerinin kapısına asılan 'Ders var girilmez' yazısı dikkat çekti.