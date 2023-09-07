Nevşehir'de sıcak hava balonu cami minaresine çarptı: Bizi görüyorlardır el sallayalım Ürgüp'te sıcak hava balonu cami minaresinin alemine çarptığı anları kaydeden vatandaş da, "Patladı belki de, inecek yer arıyor" diyerek o anları takip etti.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin AA Türkiye'nin turist çeken noktalarından biri de Nevşehir... Ürgüp ilçesinde havalanan sıcak hava balonu, rüzgarın etkisiyle ilçe merkezine yöneldi. Bahçelievler Mahallesi’ndeki bir caminin üzerinden geçen sıcak hava balonu, minarenin alemine çarptı. Minare yamuldu Alem eğilirken, sıcak hava balonu yoluna sorunsuz devam etti. "Bizi görüyorlardır, el sallayalım" Cep telefonuna yansıyan görüntüler de bir kadın da, "Camiye çarpacak. Bizi görüyorlardır, el sallayalım. Camiye çarpacak dedim. Düşse ne olacaktı şimdi. Ağırmış demek ki. Patladı belki de, takıldı belki de. İnecek yer alıyor" dedi. Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA) Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)

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