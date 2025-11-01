Abone ol: Google News

Nevşehir’de uyuşturucu operasyonu düzenlendi

Ürgüp ilçesinde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheli, işlemleri için İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.

Yayınlama Tarihi: 01.11.2025 19:52
  • Nevşehir'de jandarma, Ürgüp ilçesi Ayvalı köyünde uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi.
  • Operasyonda 10 şüpheli yakalanırken, çeşitli miktarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.
  • Şüpheliler, işlemleri için İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.

Uyuşturucu ile mücadele...

Nevşehir'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ürgüp ilçesi Ayvalı köyünde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

BELİRLENEN ADRESLERE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Bu kapsamda belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda A.K., İ.K., Ö.A., H.A., İ.A., M.B., G.A. N.A., Ş.K. ve C.A. yakalandı.

10 GÖZALTI

Yapılan aramalarda 292.6 gram kubar esrar, hassas terazi, 7.24 gram metamfetamin, 6 uyuşturucu içme aparatı, 3 tabanca, 1 tabanca gövdesi, 1 ruhsatsız av tüfeği, 66 fişek, 3 şarjör, 400 gram barut, 5 bıçak, 4 tabanca kabzası, 6 sikke ve tarihi eser niteliğinde 1 yüzük ele geçirildi.

Gözaltına alınan 10 şüpheli, işlemleri için İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.

