Nevşehir’de uyuşturucu operasyonu düzenlendi

- Nevşehir'de jandarma, Ürgüp ilçesi Ayvalı köyünde uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi.
- Operasyonda 10 şüpheli yakalanırken, çeşitli miktarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.
- Şüpheliler, işlemleri için İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.
Uyuşturucu ile mücadele...
Nevşehir'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ürgüp ilçesi Ayvalı köyünde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
BELİRLENEN ADRESLERE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Bu kapsamda belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda A.K., İ.K., Ö.A., H.A., İ.A., M.B., G.A. N.A., Ş.K. ve C.A. yakalandı.
10 GÖZALTI
Yapılan aramalarda 292.6 gram kubar esrar, hassas terazi, 7.24 gram metamfetamin, 6 uyuşturucu içme aparatı, 3 tabanca, 1 tabanca gövdesi, 1 ruhsatsız av tüfeği, 66 fişek, 3 şarjör, 400 gram barut, 5 bıçak, 4 tabanca kabzası, 6 sikke ve tarihi eser niteliğinde 1 yüzük ele geçirildi.
Gözaltına alınan 10 şüpheli, işlemleri için İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.