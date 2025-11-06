Niğde'de jandarmadan başarılı operasyon: 322 litre el yapımı içki ele geçirildi

- Niğde Jandarma, Bor ilçesinde 322 litre kaçak alkol ele geçirdi.
- İki şüpheliye ait evlerde yapılan aramalarda 2 litre rakı, 320 litre şarap bulundu.
- Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı, denetimlerin süreceği açıklandı.
Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince başarılı bir operasyona imza atıldı...
Ekipler, sahte ve kaçak alkol üretimiyle mücadele çerçevesinde Bor ilçesinde 2 şüpheliye ait ikametlerde arama yaptı.
ARAMADA ELE GEÇİRİLENLER
Yapılan aramalarda; 2 litre el yapımı rakı ve 320 litre el yapımı şarap ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak 2 şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.
AÇIKLAMA YAPILDI
Yapılan açıklamada; halk sağlığını tehlikeye atan kaçak alkol üretimi ve satışına karşı denetimlerin aralıksız devam edeceği bildirildi.