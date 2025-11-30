Niğde'de metruk binada 23 yaşındaki gencin cansız bedeni bulundu Kentte 23 yaşındaki bir genç metruk bir binada ölü olarak bulunurken olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, bina çevresinde detaylı arama yaptı.

Göster Hızlı Özet Niğde'de 23 yaşındaki genç, metruk bir binada ölü bulundu.

Polis ve sağlık ekipleri, olay yerinde detaylı inceleme yaptı.

Gencin ölüm nedeni otopsi sonucu netlik kazanacak. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Niğde'de şüphe uyandıran ölüm... Yukarı Kayabaşı Mahallesi Depboy Sokak'ta bulunan metruk binada hareketsiz birinin olduğunu gören vatandaşlar durumu ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, E.Ö.'nün hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis ekipleri bina ve çevresinde detaylı inceleme yaparken Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla E.Ö.'nün cenazesi, otopsi yapılmak üzere Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. OTOPSİ YAPILACAK Gencin kesin ölüm nedeni ise otopsi sonucunda belli olacak. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 3. Sayfa Haberleri Konya'da feci kaza: Otomobil şarampole uçtu

