Bir tır sürücüsü, aynı yönde seyreden minibüse arkadan çarptı. Yaşanan feci kazada 2'si çocuk 3 kişi hayatını kaybederken, ağır yaralı 4 kişi, hastanelere kaldırıldı.

Niğde-Ankara Otoyolunun güney çıkış kavşağında, S.K. idaresindeki 33 BNP 75 plakalı tır, aynı yönde seyreden 51 ABN 608 plakalı minibüse arkadan çarptı.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada minibüsteki 2’si çocuk 3 kişinin hayatını kaybetti, 4 kişi de ağır yaralandı.

4 KİŞİ AĞIR YARALANDI

Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, cenazeler de yapılan incelemenin ardından morga sevk edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Niğde'de tırla minibüs çarpıştı: 3 ölü