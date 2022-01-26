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- Niğde'de tırla minibüs çarpıştı: 3 ölü
Niğde'de tırla minibüs çarpıştı: 3 ölü
Bir tır sürücüsü, aynı yönde seyreden minibüse arkadan çarptı. Yaşanan feci kazada 2'si çocuk 3 kişi hayatını kaybederken, ağır yaralı 4 kişi, hastanelere kaldırıldı.
- İHA
- 26.01.2022 - 14:55
- Güncelleme : 26.01.2022 - 14:57
Niğde-Ankara Otoyolunun güney çıkış kavşağında, S.K. idaresindeki 33 BNP 75 plakalı tır, aynı yönde seyreden 51 ABN 608 plakalı minibüse arkadan çarptı.
3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada minibüsteki 2’si çocuk 3 kişinin hayatını kaybetti, 4 kişi de ağır yaralandı.
4 KİŞİ AĞIR YARALANDI
Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, cenazeler de yapılan incelemenin ardından morga sevk edildi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Niğde'de tırla minibüs çarpıştı: 3 ölü