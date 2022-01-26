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    Niğde'de tırla minibüs çarpıştı: 3 ölü

    Bir tır sürücüsü, aynı yönde seyreden minibüse arkadan çarptı. Yaşanan feci kazada 2'si çocuk 3 kişi hayatını kaybederken, ağır yaralı 4 kişi, hastanelere kaldırıldı.
    • İHA
    • 26.01.2022 - 14:55
    • Güncelleme : 26.01.2022 - 14:57
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    Niğde'de tırla minibüs çarpıştı: 3 ölü

    Niğde-Ankara Otoyolunun güney çıkış kavşağında, S.K. idaresindeki 33 BNP 75 plakalı tır, aynı yönde seyreden 51 ABN 608 plakalı minibüse arkadan çarptı.

    3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

    İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada minibüsteki 2’si çocuk 3 kişinin hayatını kaybetti, 4 kişi de ağır yaralandı.

    4 KİŞİ AĞIR YARALANDI

    Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, cenazeler de yapılan incelemenin ardından morga sevk edildi.

    Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

    Niğde'de tırla minibüs çarpıştı: 3 ölü

    Niğde de tırla minibüs çarpıştı: 3 ölü #1

    Niğde de tırla minibüs çarpıştı: 3 ölü #2

    Niğde de tırla minibüs çarpıştı: 3 ölü #3


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