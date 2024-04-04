Nikah salonları hareketlendi: '04.04.2024' yoğunluğu Dünyaevine girmek isteyen çiftlerden bazıları, 4 Nisan 2024 tarihini seçti. Muratpaşa'da 18 çiftin nikahı kıyıldı.

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İHA

Antalya'da çiftler, evliliklerini özel bir günde gerçekleştirmek istedi.

Şanslı çiftlerden bazıları, 04.04.2024 tarihini seçerek soluğu nikah salonlarında aldı.

Muratpaşa ilçesinde iki ayrı salonda 18 çift dünyaevine girdi.

Özel günde evlendiler

Evliliklerine özel ve akılda kalıcı bir tarihte başlamak isteyen çiftler, takvimler 04.04.2024’ü gösterdiğinde nikah dairelerine akın etti.

Aylar öncesinden söz konusu tarih için randevu alan çiftlerin nikahı kıyıldı.

Nikah salonlarında yoğunluk

Belediyede iki ayrı salonda sabah saatlerinde başlayan yoğunluk gün boyu devam etti.

Konukların biri çıkarken bir diğeri girdi, gelin ve damat masası bir an olsun boş kalmadı.

Bu günü özellikle seçtiler

Kızak çifti, bu günü özellikle seçtiklerini belirtirken, bu özel günde kıyılan nikah için yetkililere teşekkür etti.

"18 çiftimizden müracaat aldık"

Evlendirme Memuru Özlem Arayancan, “04.04.2024 özel bir tarih." dedi ve ekledi:

18 çiftimizden müracaat aldık. Bu güzel tarihte böylesi mutluluklara tanıklık etmek çok keyifli. Bütün sevenleri kavuşturmaya özen gösteriyoruz.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)