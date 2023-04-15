Nusaybin'de uyuşturucu operasyonu: 28 kilo ele geçirildi

İHA
Türkiye genelinde uyuşturucu ile mücadele tüm hızıyla devam ediyor.
Mardin İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce Nusaybin ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.
28 kilo esrar
Güvenlik birimlerinden yapılan açıklamada, tespit edilen adreslerde 28 kilo 500 gram kubar esrar ele geçirildiği bildirildi.
Ele geçirilen uyuşturucu maddesine el konulurken, Nusaybin Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı doğrultusunda şüpheli şahıslar hakkında adli işlemlerin başlatıldığı kaydedildi.