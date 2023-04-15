Nusaybin'de uyuşturucu operasyonu: 28 kilo ele geçirildi Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyon sonucunda belirlenen adreslerde 28 kilo 500 gram kubar esrar ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

İHA

Türkiye genelinde uyuşturucu ile mücadele tüm hızıyla devam ediyor.

Mardin İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce Nusaybin ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

28 kilo esrar

Güvenlik birimlerinden yapılan açıklamada, tespit edilen adreslerde 28 kilo 500 gram kubar esrar ele geçirildiği bildirildi.

Ele geçirilen uyuşturucu maddesine el konulurken, Nusaybin Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı doğrultusunda şüpheli şahıslar hakkında adli işlemlerin başlatıldığı kaydedildi.