Nusaybin'de uyuşturucu operasyonu: 28 kilo ele geçirildi
İHA

Türkiye genelinde ile mücadele tüm hızıyla devam ediyor.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

28 kilo esrar

Güvenlik birimlerinden yapılan açıklamada, tespit edilen adreslerde 28 kilo 500 gram kubar esrar ele geçirildiği bildirildi.

Ele geçirilen uyuşturucu maddesine el konulurken, Nusaybin Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı doğrultusunda şüpheli şahıslar hakkında adli işlemlerin başlatıldığı kaydedildi.

Nusaybin'de uyuşturucu operasyonu: 28 kilo ele geçirildi