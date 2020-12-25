Bir giyim mağazasında alışveriş yapan kadının cep telefonunun, iki kadın hırsız tarafından çalınma anları güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Okmeydanı'nda alışveriş yapmak için gittiği bir mağazada işlerini halledip kasaya doğru yönelen S.P'nin o sırada telefonu çaldı.

Uzunca bir süre konuştuktan sonra telefonu kapatıp montunun cebine koydu. Tam o sırada yanına gelen iki genç kadın saniyeler içerisinde telefonu alıp rahat bir tavırla butikten çıktı.

Daha sonra S.P mağazadan çıkınca telefonunun çalındığını anlayarak durumu polise bildirdi.

“DAHA ÖNCEDE BİR ÇOK OLAYA KARIŞMIŞLAR”

S.P polis ekiplerine verdiği ifadesinde “ 40 dakika kıyafet denedim. Mağaza içinde bir süre telefonla konuşup telefonu montumun cebine atmıştım. O sırada mağazaya gelen iki kız önüme doğru gelmişlerdi. Ben hiç anlamadan cebimden telefonumu alıp kaçmışlar. Görüntüleri izleyince gördüm. Şikayetçiyim” dedi. S.P., ” Bu şahıslar o mahallede daha öncede bir çok olaya karışmış. Yaşlı bir kadının emekli parasını çalarken dolmuşta yakalanınca kaçmışlar” ifadelerini kullandı.

Polis konuyla ilgili çalışma başlattı.

Okmeydanı'nda alışveriş yapan kadının cep telefonu saniyeler içinde çalındı VİDEO

HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA

Öte yandan iki kadının cep telefonunu çalma anları işyerinde bulunan güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.





