Yazın yumurtlama dönemi olan balıklar, baraja çekilen tel nedeni ile kuyularda hapis kaldı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, 2020 yılında Ömerli Barajı'na dikenli tel çekti.

Su seviyesinin düşük olduğu barajdaki dikenli teller, yağışlara göre suyun altına gömülüyor ya da gün yüzüne çıkıyor.

Suların çekilerek tellerin aşağısına inmesi nedeniyle balıklar çökertme havuzunda mahsur kaldığı belirtildi.

BALIKLAR TELEF OLDU

Yumurtlama dönemlerinde yumurtlayacakları yere gidemeyen balıklar, tellere takılarak telef oldu.

Barajdaki balıkları avlayan Karabatak cinsi bir kuşun da su altında kalan tellere takılıp telef olduğu görüldü.

Ömerli Barajı’na dikenli teller çekildi: Yüzlerce balık telef oldu VİDEO





"BALIKLAR SU ÇEKİLDİĞİNDE KUYULARDA HAPİS KALIYOR"

Konu ile ilgili konuşan Davut Yürkan, “Sular çekildikten sonra İSKİ'nin yapmış olduğu çökertme havuzlarında sular kaldı. Özellikle köprünün arkasında, bunların içinde anaç balıklarımız kaldı. Biz bunları kurtarmaya çalışıyoruz. Ana gövdede olan telden, aradan geçen balıklar su çekildiğinde burada kuyularda hapis kalıyorlar. Kışın suyun altında kaldığı için balıklar buradan geçemeyerek takılıyorlar, zarar görüyorlar. Martılar, kuşlar. Bu hayvanlara elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yetkililerden tek ricamız bu tellerin kaldırılması için bize yardımcı olmaları” dedi.





"DAHA ÖNCE YETKİLİLERDEN YARDIM İSTEDİK İLGİLENEN OLMADI"

Bölge sakinlerinden Temel Köneç, “Biz bu doğal hayatın ve balıkların ölümlerine sebep olan tel örgülerin bir an önce balığın yumurtlama döneminden önce kaldırılmasını istiyoruz. Daha önce yetkililerden istekte bulunduk, pek ilgilenen olmadı. Yazın balığın yumurtlama zamanı, balık yumurtaya çıktığı zaman su burada yüksek olduğu için balık yukarı çıkabiliyor. Sular eksildiği zaman anaç balıklarımız, yani bizim milli değerlerimiz yerli sazanlarımız yukarıda çökertme havuzlarda kaldığı için geri dönüş yapamıyor” şeklinde konuştu.



