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    Ordu'da akıntıya kapılan gencin ölümden döndüğü anlar

    Serinlemek için denize giren genç, bir süre sonra sürüklenmeye başladı. İhbar üzerine bölgeye yönelen ekiplerin zorlu mücadelesi kameraya yansdı.
    • 17.07.2022 - 11:22
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    Ordu'da akıntıya kapılan gencin ölümden döndüğü anlar

    Ordu'nun Perşembe ilçesinde serinlemek isteyen genç dehşeti yaşadı.

    Çaytepe Mahallesi'nde dün yaşanan olayda, Yücel S. isimli genç yüzmek için Çaka Plajı'na gitti.

    Denize giren Yücel, çok geçmeden akıntıya kapıldı. Gencin sürüklendiğini fark edenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

    Ekipler mücadele verdi

    İhbarla bölgeye polis, sağlık ekipleri ile Ordu Su Kazalarını Engelleme Merkezi personeli sevk edildi.

    İHA'nın aktarımına göre, ekipler, cam simidi ile Yücel S.'yi kurtararak kıyıya çıkarttı. Yücel S.'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

    O anlar kamerada

    Kurtarma anları ise çevredeki bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Ordu'da akıntıya kapılan gencin ölümden döndüğü anlar VİDEO

    Ordu da akıntıya kapılan gencin ölümden döndüğü anlar #1

    Ordu da akıntıya kapılan gencin ölümden döndüğü anlar #2

    Ordu da akıntıya kapılan gencin ölümden döndüğü anlar #3


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