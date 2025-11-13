Ordu'da arızayı giderirken silobas tankının altında kalan tır şoförü öldü

- Ordu'nun Altınordu ilçesinde tır şoförü Musa Temur, araçtaki arızayı giderirken hidrolik sistemdeki arıza nedeniyle aniden kapanan silobas tankının altında kaldı.
- Temur olay yerinde hayatını kaybetti ve cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
- Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.
Ordu'nun Altınordu ilçesinde tır şoförü Musa Temur, araçtaki arızayı kendi imkanlarıyla gidermeye çalıştı.
Bu sırada hidrolik sistemdeki arıza nedeniyle silobas tankı aniden kapanınca Temur altında kaldı.
DURUM SAĞLIK EKİPLERİNE BİLDİRİLDİ
Tır uzun süre hareket etmeyince firma yetkilileri, saat 21.00 sıralarında bölgeye bir kişi gönderdi.
Şoförün silobas tankının altında kaldığını gören bu kişi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirdi.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde, Musa Temur'un hayatını kaybettiği belirlendi.
Savcılık incelemesinin ardından Musa Temur'un cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.