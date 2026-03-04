Amerikalı emekli albay İran saldırılarının ABD üslerine verdiği zararı anlattı

ABD ve İsrail, 28 Şubat'ta mazilerinde sıkça görüldüğü gibi uluslararası hukuku hiçe sayarak İran'a saldırı başlattı.

Binlerce hedefi bombalayan iki kural tanımaz ordu, İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'i de öldürdü.

İran'ın misilleme atakları ise Körfez'i tam anlamıyla bir ateş çemberine çevirdi.

İRAN'DAN ABD ÜSLERİNE YOĞUN MİSİLLEME ATIŞLARI

İran, bu kapsamda Bahreyn, Katar, Ürdün, BAE, Suudi Arabistan ve Kuveyt'teki ABD üsleri ve İsrail topraklarını kamikaze drone'lar ve uzun menzilli füzelerle vurdu.

İran'ın saldırıları bölge insanı tarafından çekilen görüntülerle adeta canlı yayında yaşandı.

Hedef alınan ABD üsleri, elçilikler ve CIA ofisleri büyük hasar aldı. Saldırılarda resmi açıklamaya göre 4 ABD askeri ölürken İran, bu sayının 500'den fazla olduğunu iddia etti.

Çatışmalar tüm şiddetiyle devam ederken emekli ABD'li albay ve askeri analist Douglas Macgregor, katıldığı TV programında gelişmeleri değerlendirdi.

Macgregor, İran saldırılarında ABD üslerinin tamamının imha edildiğini söyledi.

"ÇİN VE RUSYA İRAN'A İSTİHBARAT SAĞLIYOR"

Çin ve Rusya'nın İran'a ABD'nin bölgedeki üslerine ilişkin istihbarat bilgisi ve görüntü sağladığını belirten Douglas Macgregor, şu ifadeleri kullandı:

"İRAN TÜM ÜSLERİMİZİ YOK ETTİ"

Tüm üslerimiz yok edildi. Liman tesislerimiz yerle bir oldu.



Hint limanlarına geri çekilmek zorunda kalıyoruz; donanmanın söylediği bu.



Lütfen ABD askeri personelimiz için dua edin.

"BİR SONRAKİ HEDEF TÜRKİYE"

Macgregor, geçtiğimiz günlerde Türkiye iddiasıyla gündeme gelmiş, İsrail ve ABD'nin bir sonraki hedefinin Türkiye olacağını ifade etmişti.

Macgregor, şu ifadeleri kullanmıştı:

İran'ı başarıyla yok ettikten sonra, dikkatler Türkiye'nin yok edilmesine çevrilecek. Kaçınılmaz olarak Türkiye, İsrail ile karşı karşıya gelecek, bu muhtemelen Suriye'de olacak.



Türkiye birçok açıdan İran'dan iyi. Gerçek bir donanması var. NATO'nun en iyi ordusuna sahip. Bir sonraki adım Türkiye'yi yok etmek. O yüzden kendimizi kandırmayalım, mesele bundan ibaret.