Pedro Sanchez'den Trump'a: İspanya bu savaşa karşıdır

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırılar dünyayı kaosa sürüklüyor.

Uluslararası hukuka aykırı başlayan sorumsuz askeri operasyon Körfez ülkelerini misillemelerle doğrudan etkilerken tüm dünya, krize giren enerji ve lojistik sektörüyle etkileniyor.

ABD ve İsrail'e tepkiler kısıtlı sayıda gelirken Avrupa'dan en net itiraz, İspanya'dan geldi.

İsrail'in Gazze katliamına da en açık ve sert dille tepki gösteren İspanya, bu kez de ABD'yi karşısına aldı.

İran'a yönelik saldırılarda ABD'nin üslerini kullanmasına izin vermeyen İspanya, ABD Başkanı Donald Trump'ın her fırsatta başvurduğu ekonomik/ticari yaptırımlarıyla karşı karşıya.

"İSPANYA İLE TÜM TİCARETİMİZİ KESECEĞİZ"

Operasyonlarda bazı Avrupa ülkelerinin kendilerine yardımcı olduğunu, bazılarının ise olmadığını söyleyen Trump, "İspanya korkunç davrandı. Hatta (ABD Hazine Bakanı) Scott'a İspanya ile tüm işleri kesmesini söyledim. Her şey, benim talebim üzerine her Avrupa ülkesinin (savunma harcamaları için) yüzde 5 ödemesi gerektiğini söylediğimde başladı. Zaten yapmaları gereken buydu. Herkes buna hevesliydi, Almanya da dahil. Ama İspanya yapmadı." dedi.

Trump, "İspanya bize üslerini kullanamayacağımızı söyledi, ama sorun değil, onlara ihtiyacımız yok. İstersek, oraya uçup kullanabiliriz. Kimse bize kullanmamamızı söyleyemez." dedi.

Buna ihtiyaçları olmamasına rağmen İspanya'nın dostça davranmadığını söyleyen Trump, İspanya yönetimini eleştirdi.

NATO dahilinde yüzde 5 hedefini reddeden tek ülkenin İspanya olduğuna dikkat çeken Trump, "Hiçbir orana çıkmayı kabul edeceklerini sanmıyorum. Yüzde 2 seviyesinde kalmak istiyorlardı. Yüzde 2 bile ödemiyorlar. Bu nedenle İspanya ile tüm ticari ilişkilerimizi keseceğiz. İspanya ile hiçbir ilişkimiz olsun istemiyoruz." dedi.

"SALDIRGAN BİR ÜLKEDEN GELEN ŞANTAJ..."

Trump'ın açıklamalarına ilk tepki Başbakan Yardımcısı, Çalışma ve Sosyal Ekonomi Bakanı Yolanda Diaz'dan geldi.

Diaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İspanya, saldırgan bir ülkeden gelecek şantajı veya ders verme girişimlerini kabul etmeyecektir. Biz bir barış ülkesiyiz. Eğer Amerika Birleşik Devletleri bir müttefik istiyorsa, öncelikle egemenliğimize ve uluslararası hukuka saygı göstermelidir." ifadesini kullandı.

İki ülke arasındaki gerilim büyürken kameraların karşısına geçen İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, yardımcısının açıklamalarını destekler nitelikte bir konuşma yaptı.

SANCHEZ, IRAK SAVAŞINI HATIRLATTI

ABD'nin Irak savaşını hatırlatan Sanchez, savaşa karşı olduklarını ve bu pozisyonlarının değişmeyeceğini söyledi.

Sanchez, şu ifadeleri kullandı:

"23 yıl önce, başka bir ABD yönetimi bizi Orta Doğu'da bir savaşa sürükledi. O zamanlar da, bu savaşın Saddam Hüseyin'in kitle imha silahlarını ortadan kaldırmak olduğunu iddia etmişlerdi ve demokrasiyi getirmek için saldırı yapıldığı söyleniyordu. Ancak gerçekte kıtamızın Berlin Duvarı'nın yıkılmasından bu yana yaşadığı en büyük güvensizlik dalgasını tetikledi.

"IRAK SAVAŞI BÜYÜK BİR KRİZE YOL AÇTI"

Irak Savaşı, cihatçı terörizmde ciddi bir artışa, Doğu Akdeniz'de büyük bir göç krizine ve genel olarak enerji fiyatlarında artışa yol açtı. Bir yasa dışılığa başka bir yasa dışılıkla karşılık verirseniz insanlığın büyük felaketleri işte böyle başlar.

"İSPANYA BU SAVAŞA KARŞIDIR"

İspanya bu felakete ve savaşa karşıdır. Çünkü biz hükümetlerin insanların yaşamlarını iyileştirmek, sorunlara çözüm üretmek için var olduklarını, insanların yaşamlarını daha da kötüleştirmek için değil, anlıyoruz.

Ve bu görevi yerine getiremeyen liderlerin başarısızlıklarını savaş dumanıyla örtbas etmeleri ve bu süreçte birkaç kişinin cebini doldurmaları kesinlikle kabul edilemez. İspanya bu savaşa karşıdır ve pozisyonunu kimse değiştiremeyecektir."