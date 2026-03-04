Meksika’nın en büyük kartel lideri 'El Mencho' altın tabutla defnedildi

Meksika'da El Mencho lakaplı 59 yaşındaki Nemesio Oseguera Cervantes, kurduğu Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) ile Meksika'nın en güçlü ve en şiddet yanlısı kartelini yönetiyordu.

Uyuşturucu kaçakçılığı, gasp, yakıt hırsızlığı ve federal yetkililere yönelik saldırılarıyla tanınıyordu.

ABD hükümeti, yıllarca 15 milyon dolar ödül koymuştu.

Meksika'nın 'en çok aranan' ismi olarak uzun süre dağlık bölgelerde saklanıyordu.

KARTEL LİDERİNİN SONUNU GETİREN OPERASYON

Meksika ordusu, ABD istihbaratının desteğiyle Jalisco eyaletinin Tapalpa kasabasında uzun hazırlıkların ardından baskın düzenledi.

Özel kuvvetler, El Mencho'yu iki korumasıyla birlikte saklandığı yerde yakaladı.

Çatışmada ağır yaralanan kartel lideri, helikopterle Meksiko'ya sevk edilirken yolda hayatını kaybetti.

ÇATIŞMALARDA 8 KARTEL ÜYESİ DAHA ÖLDÜRÜLDÜ

Operasyon sırasında 8 kartel üyesi ile çatışmalarda toplam 25 ulusal muhafız öldü.

CJNG militanları 15 eyalette yolları kapattı, araçları ve iş yerlerini ateşe verdi.

Resmi verilere göre misilleme saldırılarında 60'tan fazla kişi hayatını kaybetti.

CENAZESİ ALTIN TABUTLA GÖMÜLDÜ

Ailesinin talebi üzerine El Mencho'nun cenazesi, federal yetkililer tarafından teslim edildi.

Cenaze töreni, Guadalajara'nın Zapopan semtindeki bir mezarlıkta yapıldı.

Törene damga vuran, El Mencho'nun cenazesinin taşındığı altın kaplama tabut oldu.

Beş kamyon dolusu çiçek, kartel şarkıları çalan bir bando ve yüzlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen defin, yoğun askeri güvenlik çemberi altında tamamlandı.