Galatasaray'ın UEFA'dan ödeme alacağı tarih belli oldu

Avrupa'daki temsilcilerimizden Galatasaray, Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Juventus ile karşılaştı.

Sarı-kırmızılılar, rakibini toplamda 7-5'lik skorla eleyerek adını son 16 turuna yazdırdı.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki başarısı, kulübe önemli bir gelir kazandırdı.

27 MART'TA HESABA YATIYOR

Sarı-kırmızılı ekibin, son 16 turuna yükselmesi nedeniyle UEFA'dan alacağı ödemenin yatırılacağı tarih netleşti.

Tur atlamanın karşılığı olan 11 milyon euroluk ödemenin, 27 Mart tarihinde Galatasaray'ın hesabına yatırılacağı öğrenildi.

TOPLAM GELİR 53.5 MİLYON EUROYA ÇIKACAK

Bu ödemenin kulübün kasasına girmesiyle birlikte Galatasaray'ın bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nden elde ettiği toplam gelir 53.5 milyon euroya ulaşacak.

Öte yandan sarı-kırmızılı ekip, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool ile eşleşti. İlk karşılaşma 10 Mart Salı günü Rams Park'ta oynanacak.

Rövanş mücadelesi ise 18 Mart Çarşamba günü İngiltere'de yapılacak.