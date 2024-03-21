Ordu'da çaldıkları inşaat demirlerini satarken yakalandılar

Ordu'da yapımı süren çevre yolu inşaatının şantiyelerinden, tünel inşaatında kullanılan 10 ton demir, kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı. İl Jandarma Komutanlığı, ihbar üzerine konuyla ilgili soruşturma başlattı.
Araştırmada, çalınan demirlerin geri dönüşüm merkezlerine satıldığı tespit edildi.
Çalanlar belirlendi
Soruşturmayı derinleştiren ekipler, demirleri S.Ç. ile S.C.'nin çaldığını belirledi.
Satarken yakalandılar
Ekipler, takibe aldıkları şüphelileri, hırsızlıkta kullandıkları araçla, şantiyeden çaldıkları inşaat demirlerini satarken yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheliler, Altınordu Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Jandarmadaki işlemlerinin ardından S.Ç. ile S.C., Ordu Adliyesi’ne sevk edildi.
Serbest kaldılar
Şüpheliler, çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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