Ordu'da cezaevinde mahkum yatağını ateşe verdi: 27 kişi dumandan etkilendi

DHA
Ordu'da Ünye Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda B-3 Koğuşu'nda cinsel istismar suçundan hükümlü S.E., iddiaya göre, girdiği ruhsal bunalım sonucu koğuşta bulunan yatağını ateşe verdi.
Diğer mahkumların gardiyanlara durumu bildirmesi üzerine cezaevine çok sayıda jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Mahkumlar hastaneye götürüldü
İtfaiye ekipleri yangını söndürürken dumandan etkilenen 27 mahkum, Ünye ve Fatsa ilçelerindeki hastanelerde tedaviye alındı.
Soruşturma başlatıldı
Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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