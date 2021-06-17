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- Ordu'da eşiyle tartışan adam, evi ateşe verdi
Ordu'da eşiyle tartışan adam, evi ateşe verdi
Eşiyle tartışan Hüseyin D. isimli bir şahıs evini ateşe verirken, o sırada evde bulunan eşi Meral D. ve 5 çocuğu son anda kurtuldu.
- DHA
- 17.06.2021 - 08:51
- Güncelleme : 17.06.2021 - 09:24
Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan Hüseyin D. ve eşi Meral D. arasında tartışma çıktı.
Henüz biilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan tartışma, kısa bir süre içinde büyüdü.
TARTIŞMA BÜYÜDÜ, EVİ YAKTI
Tartışmanın büyümesi üzerine Hüseyin D., evdeki eşyaları yatak odasına taşıyarak ateşe verdi.
Eşi ile 5 çocuğu, evi saran alevlerden son anda dışarı çıkarak canlarını kurtardı.
Ordu'da eşiyle tartışan adam, evi ateşe verdi VİDEO
EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Çiftin komşularının haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfiaye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını 1 saatte kontrol altına aldı. Yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Polis ekipleri, evi ateşe verdikten sonra kayıplara karışan Hüseyin D.'nin yakalanması için çalışma başlattı.