Eşiyle tartışan Hüseyin D. isimli bir şahıs evini ateşe verirken, o sırada evde bulunan eşi Meral D. ve 5 çocuğu son anda kurtuldu.

Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan Hüseyin D. ve eşi Meral D. arasında tartışma çıktı.

Henüz biilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan tartışma, kısa bir süre içinde büyüdü.

TARTIŞMA BÜYÜDÜ, EVİ YAKTI

Tartışmanın büyümesi üzerine Hüseyin D., evdeki eşyaları yatak odasına taşıyarak ateşe verdi.

Eşi ile 5 çocuğu, evi saran alevlerden son anda dışarı çıkarak canlarını kurtardı.

Ordu'da eşiyle tartışan adam, evi ateşe verdi VİDEO

EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Çiftin komşularının haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfiaye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını 1 saatte kontrol altına aldı. Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Polis ekipleri, evi ateşe verdikten sonra kayıplara karışan Hüseyin D.'nin yakalanması için çalışma başlattı.